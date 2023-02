di Lara Pezzotti

Come da tradizione, sabato 4 febbraio i giovani di Roccafranca sono stati premiati per i meriti scolastici raggiunti nell’anno 2021/2022. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta presso il polo civico, alla presenza del sindaco Marco Franzelli, che si è complimentato con 36 ragazzi e ragazze per il grande impegno e gli ottimi risultati raggiunti nel loro percorso di studi, e dell’assessore Santa Floridia.

Premiati gli studenti di Roccafranca: "Rincorrete sempre i vostri sogni"

Anche quest’anno la Giunta ha deciso, di stanziare una somma significativa per valorizzare l’impegno di ragazzi e ragazze nel loro percorso di studi. L’importo stanziato è stato suddiviso tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado, che hanno conseguito la licenza media con una valutazione a partire da 9/10 con lode, gli studenti delle superiori (dalla prima alla quinta) con una valutazione media pari o superiore a 8 e infine tutti coloro che si sono laureati con un voto superiore a 100 centesimi. «Quest’anno, abbiamo voluto premiare questi giovani studenti, e rappresentanti del futuro del paese, in un giorno particolare, il 4 febbraio, compleanno, della nostra compianta maestra e collega Silvia Magli - ha dichiarato l’assessore Santa Floridia - Questo riconoscimento economico simboleggia la nostra gratitudine nei vostri confronti per l’impegno profuso negli studi scolastici. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non di continuare su questa strada, e ricordarvi che nonostante le fatiche, le notti in bianco, e la voglia di abbandonare tutto, non dovete cedere mai. Rincorrete sempre i vostri sogni, e non lasciateli sfuggire».

Borse di studio per 36 ragazzi e ragazze

Un momento, di grande importanza e ricco di emozioni, sia per i giovani studenti che per la comunità stessa e che, grazie al contributo regionale del bando E-State Insieme +, è stato arricchito dall’accompagnamento musicale con voce e chitarra di Piergiorgio Cinelli e dall’emozionante lettura «Giorni di scuola» di Barbara Mino.

A ritirare il proprio riconoscimento, accompagnati da applausi e congratulazioni, da parenti e presenti, quindici sono stati gli studenti che hanno conseguito la licenza media con una valutazione pari o superiore a 9 decimi: Michela Guagni, Emanuele Cassara, Marta Tomasoni, Pietro Toninelli, Chiara Bertoli, Swami Foglia, Jens Edward Viganò, Simone Franzelli, Aurora Trenta, Manuel Tassoni, Yahya Ettouahria, Davide Luigi Fiocchi, Sasha Guerini, Antony Merelli e Alessia Coccaglio. Quattordici delle classi prima e quinta della scuola secondaria di secondo grado: Marta Coccaglio, Emma Cervelli, Heidi Foglia, Giulia Bombardieri, Alisha Parmigiani, Krissel Archetti, Giulia Prandini, Linda Tomasoni, Daniele Conti, Marwa El Kouaiti, Roufida Ettouahria, Ilham S’Bai, Noemi Brizzi e Lorenzo Parmigiani. Infine sette sono stati i neolaureati con un voto finale pari o superiore a 100 centesimi: Carla Franzelli, Anas El Kouaiti, Valentina Gazzara, Daniele Pierani, Desireè Torazzi, Lorenza Giovanna Rovati e Erika Fuoco.