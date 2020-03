Precipita sul posto di lavoro, in arrivo l’elisoccorso a Bassano Bresciano

Precipita sul posto di lavoro, arriva l’elisoccorso

Precipita sul posto di lavoro, arriva anche l’elisoccorso. La situazione sembra essere grave per un operaio che si trovava all’interno dell’azienda Pango di Bassano Bresciano, in via Brescia 52, che poco fa è caduto all’interno dell’azienda. Sul posto l’elisoccorso, le ambulanze e i carabinieri della stazione di Verolanuova per effettuare tutti i rilievi del caso e capire la dinamica dell’accaduto.

