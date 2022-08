E' precipitata dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina in via XXV Aprile a Rovato. Una caduta che purtroppo è stata fatale per una donna, madre di tre figli.

Precipita dal balcone di casa, muore una donna

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 22.41, in codice rosso. In base ai dati forniti da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), a perdere la vita nella tragedia avvenuta in via XXV Aprile è stata una donna di 43 anni. Sul posto si sono precipitati i sanitari, prima con l'ambulanza dei Volontari di Bornato e poi con l'auto medica. Vani tutti i tentativi di rianimarla.

Dinamica ancora da chiarire

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Rovato. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica dell'accaduto, al fine di capire cosa abbia provocato la caduta. Sul posto, in lacrime, c'era il marito della donna.

Una famiglia distrutta

Sul posto si è recato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, anche l'assessore Pieritalo Bosio, al fine di sincerarsi delle necessità della famiglia della vittima, e in particolare dei tre figli.