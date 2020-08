Precipita dal balcone di casa, arriva l’elisoccorso

Per cause ancora da accertare un uomo è precipitato dal balcone di un’abitazione. La chiamata ai soccorsi è partita alle 16 circa dalla piazza Antica Piazzola, nel cuore del paese a San Gervasio. La centrale Areu ha allertato ambulanza e Carabinieri. In volo anche l’elisoccorso.

Codice rosso a San Gervasio per una caduta

Soccorsi in arrivo nell’Antica Piazzola a San Gervasio per una caduta. Si tratterebbe di un uomo caduto dal balcone di casa stando alle prime informazioni sul posto. Immediatamente è scattato il codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto si sono precipitati i volontari della Croce bianca, un’auto medica e Carabinieri per capire quanto accaduto.

Soccorsi anche per una signora che è svenuta, dopo aver visto l’uomo a terra.