Precipita da tre metri d'altezza, paura per un operaio

Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano.

Precipita da tre metri d'altezza, incidente sul lavoro a Castel Mella

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 10 a Castel Mella in via Padania 5.

Dove si è verificato l'incidente sul lavoro

Un uomo di 57 anni, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando su di un'impalcatura in un capannone della Brescia Espansi Srl di via Padania quando ha improvvisamente perso l'equilibrio (si trovava a tre metri d'altezza). Sicuramente una caduta non indifferente che ha fatto molto preoccupare senza nascondere che per un attimo si è arrivati a temere il peggio. I primi ad allertare i soccorsi sarebbero stati infatti i colleghi: ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, qui saranno i medici a valutare l'entità dei traumi riportati: il 57enne, fortunatamente, non ha mai perso conoscenza e non si troverebbe in pericolo di vita.