L'infortunio sul lavoro è avvenuto alla Polini Group di via dei Mille a Paratico. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso alle 17.40.

Precipita da sette metri mentre lavora: 56enne elitrasportato in ospedale

Stava lavorando quando, forse a causa di un malore o di un capogiro, è caduto dalla piattaforma su cui si trovava facendo un volo di circa sette metri. Fortunatamente è finito su del materiale che ha attutito il colpo e non ha battuto la testa. All'arrivo dei soccorritori di Adro e del personale milanese dell'elisoccorso, infatti, il 56enne era cosciente. Preoccupano le possibili emorragie interne e le eventuali fratture riportate a causa della caduta. Per questo e per tutti gli accertamenti del caso l'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo a bordo dell'elicottero del 118 in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri e l'Ats per effettuare tutte le verifiche necessarie trattandosi di un infortunio avvenuto in azienda.