Precipita da circa dieci metri in una cava: paura a Nuvolera.

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (lunedì 3 novembre 2025) a Nuvolera. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 12 in codice rosso in via dei Marmi. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo, del quale non si conosce al momento l’età, sia caduto da circa 10 metri in una cava.

L’uomo ha riportato traumi multipli e, all’arrivo dei soccorsi, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno provato per lungo tempo a rianimarlo per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Gavardo.

Ad intervenire sul posto un’automedica, un’autoiinfermieristica, un’ambulanza, le Forze dell’ordine e i tecnici di Ats.