Precipita con l’auto nel giardino di una villetta: miracolata FOTO

La donna che era alla guida della Mercedes precipitata nel giardino di una villetta in località Covelo a Iseo è stata soccorsa e portata in ospedale per gli accertamenti in codice giallo, ma fortunatamente non sarebbe grave.

Precipita con l’auto nel giardino di una villetta: miracolata

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 17.20 circa in codice rosso. Una donna alla guida di una Mercedes Classe A ha perso il controllo del veicolo, forse per il ghiaccio, ed è finita nel giardino di una villetta alle spalle dello storico mulino ormai dismesso. L’auto è precipitata al suolo e inizialmente si è temuto il peggio. Fortunatamente la conducente non ha riportato lesioni gravi ed è stata subito soccorsa dalla Croce rossa di Iseo.

Sul posto, per mettere in sicurezza l’auto e rimuoverla, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sale Marasino e di Brescia insieme al soccorso stradale Aci di Iseo, mentre per i rilievi si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale di Iseo, che si occuperà di tutti gli accertamenti del caso.