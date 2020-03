Grande lutto per tutta la comunità

Pralboino piange l’alpino Albino Bicelli

Una figura di grande rilievo, un grande cuore, un audace coraggio, tutte queste sono caratteristiche per descrivere Albino Bicelli, storica penna nera che per anni ha presieduto la sezione Reduci e Combattenti di Pralboino.

Lo scorso novembre aveva spento le sue 95 candeline, con orgoglio e con il sorriso che sovrastava i suoi baffi, un’icona il suo viso. All’alpino Bicelli è stata anche conferita nel dicembre del 1966 la croce al merito di guerra per essere stato internato in Germania.

A piangerlo gli amati figli e nipoti, parenti e la sua seconda famiglia, quella degli alpini di Pralboino, che guardavano a Bicelli come un esempio di vita autentico.

Grande il cordoglio per la sua scomparsa all’interno della comunità pralboinese. I funerali saranno celebrati presso il camposanto domenica pomeriggio in forma privata (date le normative vigenti in questo periodo).

