Questa mattina sui profili facebook dei Comuni di Pavone, Pralboino e Milzano ha fatto la sua comparsa una nuova testata: Manerbio wik.

Pesce d’aprile nella Bassa

La notizia principale che si legge sul costoso numero di Manerbio wik, ben 5 euro come si legge in copertina, ha annunciato un nuovo assetto nella Bassa: Pavone e Pralboino si uniscono per ottimizzare le risorse, mentre Milzano diventa frazione, però ha il contentino di diventare zona turistica. L’articolo ha avuto il merito di strappare più di una risata fin dalle prime ore della sua pubblicazione, in un periodo reso difficile dalle nuove restrizioni sanitarie e dalla curva dei contagi che stenta a scendere. Proprio come rimedio a questo momento “buio”, probabilmente qualche cittadino ingegnoso, e con buone capacità grafiche, ha provato a regalare qualche attimo di svago immaginando un un nuovo assetto geopolitico, dove il sindaco di Pavone Mariateresa Vivaldini governerà su tutti, il sindaco di Pralboino Franco Spoti si dedicherà alla sua vena artistica creando vasi in terracotta, mentre il sindaco di Milzano Massimo Giustiziero si vede al timone di una cittadina lacustre. Unici scontenti i parroci che litigheranno su chi dovrà suonare le campane, mentre i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere il nuovo nome della cittadina: Pralboino Mella, Pavonino o Milzamella?

Le notizie minori

Non meno interessanti le notizie minori: a Milzanello un fornaio furbetto sforna pagnotte alla “Maria”, mentre a Pontevico un ladro amante della storia fa una rapina in villa indossando un’armatura medievale che gli è stata fatale durante la fuga. Per una volta c’è di che ridere.