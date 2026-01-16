Pralboino: a fuoco una parte del tetto di una fonderia.

Incendio a Pralboino

L’allarme è scattato intorno alle 20.20 di giovedì 15 gennaio 2026: la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un incendio che ha coinvolto una porzione del tetto di una fonderia in via John Kennedy a Pralboino.

La messa in sicurezza dell’area

Ad intervenire prontamente sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto di due autoscale e di due autobotti: le fiamme sono state domate e l’incendio è stato spento con conseguente messa in sicurezza dell’area interessata. In via precauzionale, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ad essere allertata anche un’ambulanza. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno potuto constatare, per fortuna, l’assenza di persone ferite e/o intossicate. Presenti sul posto anche i carabinieri.

