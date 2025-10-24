Poste Italiane: riaprono gli uffici di Cimbergo e Capriano del Colle.

Ristrutturazione: gli interventi negli uffici di Poste Italiane

Cimbergo riapre oggi (venerdì 24 ottobre 2025) mentre Capriano del Colle domani (sabato 25 ottobre 2025). Il tutto dopo che sono giunti al termine nelle sedi in questione gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nel dettaglio

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Giorni e orari di apertura

Gli uffici postali sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario:

Cimbergo, dal lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45

Capriano del Colle dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

In evidenza l’ufficio postale di Capriano del Colle.