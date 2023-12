Poste di Rezzato: la riapertura dopo il principio d'incendio di questa mattina (mercoledì 20 dicembre 2023).

Tutto è tornato sotto controllo e l'ufficio postale di via Brescia 1 è stato riaperto. Questa mattina intorno alle 8.40 si è sviluppato un principio di incendio che, per fortuna, non ha visto coinvolte persone. Il tutto pare a causa di un cortocircuito.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento il rogo sul nascere evitando che si potesse propagare. La buona notizia è che oltre a non risultare coinvolte persone (nonostante fosse stata allertata un'ambulanza in codice rosso in via precauzionale essendo in quel momento i lavoratori all'interno dell'edificio) non si registrano neppure danni particolarmente ingenti.