Poste chiuse fino all’11 giugno, il sindaco Pozzi scrive alla direzione: "Usate la sala consiliare"

L'Ufficio postale chiude per ristrutturazione, ma il sindaco di Pontoglio non vuole rinunciare ai servizi per i suoi cittadini.

Un'apertura straordinaria

Un’apertura straordinaria alla settimana. Questa in sostanza la richiesta avanzata dal sindaco Alessandro Pozzi che, alla luce della lunga chiusura che interesserà l’ufficio postale di Pontoglio dal 16 aprile all’11 giugno in seguito allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, ha scritto alla direzione per chiedere di venire incontro alle esigenze della cittadinanza. La richiesta è semplice: effettuare l’apertura straordinaria dell’edificio di via Orizio almeno una volta alla settimana, per consentire all’utenza più fragile e alla fascia di popolazione più anziana di poter usufruire del servizio senza doversi recare agli uffici di Palazzolo, spesso difficilmente raggiungibili da questi ultimi per via delle distanze disagevoli. Le due necessità più urgenti, quindi, sarebbero garantire l’accesso alla spedizione della corrispondenza e consentire l’erogazione delle pensioni; una prospettiva che è stata resa ancora più concreta dall’offerta di Pozzi di mettere a disposizione la sala consiliare del Comune come sede provvisoria, in modo tale da mantenere il più continuo possibile lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato. In attesa di una risposta da parte di Poste Italiane, quindi, non resta che sperare in una rapida ed efficace risoluzione del problema: come recita la frase d’accompagnamento della lettera, rimanendo "sempre al fianco dei cittadini".