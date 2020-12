Posizionato il bambinello nella capanna degli Alpini GALLERY e VIDEO

Non c’è stata la fiaccolata, ma non è mancata una piccola cerimonia in forma privata su viale Mellini, a Chiari.

Posizionato il bambinello nella capanna degli Alpini

Quest’anno nulla è come lo abbiamo sempre vissuto, ma certe cose non possono mancare. E seppur non c’è stata la tradizionale fiaccolata con la slitta tra le vie del paese e l’accompagnamento della banda, gli Alpini di Chiari hanno comunque organizzato una piccola cerimonia in forma privata su viale Mellini. Intorno alle 17, infatti, hanno posizionato il bambinello in legno nella capanna.

Sono seguiti poi gli auguri del capogruppo Alfredo Facchetti e i saluti e i ringraziamenti alle Penne nere, per quanto fatto anche in questo periodo, da parte del presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio e dell’assessore Emanuele Arrighetti.

Un momento semplice e sentito che ha ricordato la vera tradizione del Natale clarense.