Positivo al Covid stava andando a far visita ad un amico, denunciato

Covid-19

Ha dichiarato di essere consapevole del provvedimento in corso.

Circolava nonostante dovesse essere in isolamento domiciliare, scatta la denuncia.

Era risultato positivo il giorno precedente

Nella mattina di domenica 16 gennaio, una pattuglia del Distaccamento di Montichiari ha effettuato il controllo di una Citroen C3 mentre transitava sulla Sp45 Bis nel comune di Poncarale. Dal controllo dei documenti del conducente, un 64enne residente a San Zeno Naviglio, risultava un provvedimento di isolamento domiciliare di dieci giorni a seguito di tampone positivo emesso dalla Prefettura di Brescia il giorno precedente, sabato 15 gennaio. Il fermato ha dichiarato ai poliziotti di esser uscito di casa per far visita ad un amico, nonostante sapesse del provvedimento in corso. É stato quindi denunciato e scortato verso la propria abitazione dove avrebbe proseguito l’isolamento domiciliare obbligatorio.