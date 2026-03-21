Pontoglio, un giovane sindaco per dare voce ai ragazzi: «Una responsabilità e un’occasione di crescita»

A Pontoglio, nelle scorse settimane, è stato eletto il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. Si chiama Emanuele Bertoli, ed è un giovane curioso, estroverso e sempre pronto a mettersi in gioco.

Un giovane sindaco per dare voce ai ragazzi

«Quando ho saputo di essere stato eletto, mi sono sentito davvero onorato – ha raccontato Emanuele – Rappresentare i miei compagni e dare voce alle loro idee è una grande responsabilità, ma anche un’opportunità straordinaria di crescita». All’inizio non pensava di candidarsi, ma il sostegno e le parole di fiducia dei suoi coetanei lo hanno convinto a provarci. E ora, una volta eletto, Emanuele ha già tante idee per rendere il paese più a misura di giovani: dai progetti di educazione civica più frequenti, alla creazione di una ludoteca, uno spazio sicuro dove ragazzi e bambini possano incontrarsi, giocare e chiacchierare lontano dai videogiochi. «Sarebbe bello avere un luogo dove passare del tempo insieme e sentirsi liberi di sperimentare», ha aggiunto con entusiasmo. Anche il sindaco Alessandro Pozzi, ha espresso la sua soddisfazione: «Un grande in bocca al lupo a Emanuele e a tutto il Consiglio. Il CCR è una bellissima esperienza di cittadinanza attiva, che aiuta i ragazzi a crescere con consapevolezza e responsabilità».

Educazione e responsabilità

Emanuele, però, resta un ragazzo come tanti: frequenta corsi per ampliare le sue competenze, partecipa al Consiglio comunale dei ragazzi fin dalla quarta elementare e, soprattutto, ama sperimentare cose nuove. «Ciò che sono oggi lo devo anche alla mia famiglia, ai miei insegnanti e a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni. Un grazie speciale alla professoressa Elvira Bernardini referente del progetto e all’Amministrazione comunale che ci sostiene», ha concluso con un sorriso. La partecipazione al Consiglio comunale dei ragazzi è un’esperienza che avvicina i giovani alle istituzioni e li rende protagonisti attivi della vita della comunità, insegnando il valore della democrazia, del confronto e del rispetto delle regole. «Il Consiglio comunale dei ragazzi è una preziosa occasione educativa: attraverso queste esperienze i giovani imparano a essere cittadini consapevoli, partecipi e responsabili», ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Vittoria Ferrari. Insomma con il suo entusiasmo e le idee già in mente, Emanuele si prepara a vivere questa nuova esperienza, in stretta collaborazione con i suoi compagni di viaggio, tanta curiosità e voglia fare.