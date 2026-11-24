Pontoglio: scoppia l’incendio in garage, due i feriti. Restano da chiarire le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.
Scoppia l’incendio a Pontoglio
Divampano le fiamme in un garage di pertinenza di un’abitazione nel comune di Pontoglio: ad intervenire i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno coinvolto del materiale presente all’interno del locale in questione: in primis sono state messe in atto operazioni di bonifica oltre alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.
Il rogo ha provocato due feriti in modo lieve, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell’accaduto.
Attivata la macchina dei soccorsi
Ad intervenire tempestivamente sul posto una squadra del Distaccamento volontario di Palazzolo, con il supporto dell’autoscala e dell’autobotte. Presenti inoltre i Carabinieri della Compagnia di Chiari, il personale sanitario e la Protezione Civile di Pontoglio.