Fondamentali l’Amministrazione, ma anche l’Age.

Pontoglio in prima linea per le scatole di Natale

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la realtà “Scatole di Natale Bergamo”, in occasione del Santo Natale distribuirà oltre 50 scatole regalo alle famiglie pontogliesi in difficoltà per donare un momento di gioia e felicità.

“Il 2020 è stato un anno molto duro – dichiara l’assessore Servizi Sociali Paolo Bocchi – noi con queste piccole attenzioni vogliamo regalare un sorriso anche alle persone meno fortunate. Ringrazio sentitamente la realtà “Scatole di Natale Bergamo”, la Protezione Civile di Pontoglio e la Parrocchia per la preziosa collaborazione”.

Il contributo dell’Age

Su ChiariWeek in edicola eccezionalmente domani, 24 dicembre, il resoconto dell’Age che ha raccolto le Scatole nei locali dell’oratorio.