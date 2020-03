Pontoglio in lutto per il dottor Tronconi

Un lutto che pesa come un macinio per tutta la comunità. Si è spento a 99 anni il dottor Tronconi. Avrebbe compiuto 100 anni il 21 marzo.

Pontoglio in lutto per Tronconi

Si è spento il medico più amato di tutti i tempi. Il dottor Ovidio Tronconi è spirato a 99 anni, è successo oggi, lunedì 3 marzo. Il 21 di questo mese avrebbe tagliato la soglia del secolo. Per i suoi concittadini, ma anche per tutti coloro che hanno avuto l’occasione di conoscerlo, i suoi consigli sono stati più importanti dell’oro.

I suoi consigli valgono più dell’oro e la stima nei suoi confronti non si può misurare in alcun modo. Instancabile. Inarrestabile. Incredibile. Tre parole che possono descrivere un uomo che ha lavorato fino a 97 anni. Il dottor Tronconi, originario di Palazzolo, è arrivato in paese nel 1945 e ha iniziato a ricoprire il ruolo di medico condotto supplente all’ambulatorio comunale in vicolo Quarterazzo.

Lutto cittadino

Il sindaco Alessandro Seghezzi ha annunciato che per la morte dello stimato medico sarà proclamato il lutto cittadino.

I funerali

Le esequie saranno celebrate nella mattina di giovedì in parrocchiale. La funzione inizierà alle 10.

