La notizia si è diffusa velocemente e la comunità pontevichese ne è sconvolta

Pontevico piange Paolo Paitoni

È stato un malore improvviso, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 dicembre, a portarsi via Paolo Paitoni, 58enne molto stimato e conosciuto in paese, anche per l’attivita gestita dalla moglie Marisa, la pasticceria nei pressi di piazza Mazzini.

Pontevichese d’hoc ha lavorato per diversi anni in un’azienda a Seniga e lo scorso anno ha dato il suo puntuale e dinamico apporto a favore della comunità candidandosi alle Amministrative nella lista Unire Pontevico capitanata da Luca Bosio.

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio nell’incredulità della notizia sono stati proprio gli amici della lista pubblicando un saluto sulle loro pagine ufficiali.

Sin da queste prime ore, molti concittadini e amici hanno dedicato sui propri profili social un pensiero o un saluto, a dimostrazione della stima e dell’affetto di cui Paolo è stato capace di conquistarsi da parte di tutti.