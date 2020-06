Si è spento questa mattina

Pontevico piange Enrico Marini

Non solo i famigliari ma l’intera comunità si stringe alla moglie Clara, con la quale Enrico ha sempre curato con amore e premura il parco delle Vincellate, polmone verde sito tra il territorio pontevichese e quello verolese.

La loro passione era tale da aver creato un gruppo chiamato “Gli amici delle Vincellate” che da bravi volontari mantenevano la pulizia, il decoro e la sorveglianza di questa tanto amata risorsa naturale.

Enrico riposa ora presso la casa del commiato “L’Oltre” in via Grandi 7 a Verolanuova. I funerali si terranno in abbazia a Pontevico lunedì 22 giugno alle 10.