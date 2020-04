E’ scomparso ieri all’età di 82 anni

Pontevico piange don Angelo Marini

Il parroco classe 1937, nato a Pontevico, è stato ordinato sacerdote nel 1962. Molto conosciuto in frazione Torchiera. E’ stato vicario cooperativo nella parrocchia di Verolavecchia dal 1962 al 1967, a Gussago dal 1967 al 1968, a Manerbio dal 1968 al 1969, a Vobarno dal 1969 al 1970, e al Santuario Santa Maria delle Grazie a Brescia dal 1969 al 1971. Sempre in città è stato attivo nella parrocchia di Santa Maria Crocifissa di Rosa, dal 1971 al 1976, ha proseguito poi nella parrocchia di Gavardo dal 1976 al 1987. Insegnante in seminario dal 1974 al 1991 e nel contempo vicario nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso dal 1987 al 1991. Infine è stato parroco Saiano dal 1991 al 2015 e una volta in pensione ha continuato la collaborazione nelle parrocchie di Ome e di Saiano.

Lo piangono la sorella Maria Stella, la cugina Maria Stabile e tutti i parenti, che lo saluteranno domani, venerdì 3 aprile, alle 10, partendo dalla sala del commiato Spinelli di via Eloni 3, e al cimitero di Pontevico dove sarà impartita a don Angelo la benedizione dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada.

I famigliari ringraziano il dottor Archetti e la dottoressa Bertoli per le preziose cure prestate al loro caro.

