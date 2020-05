“E’ morta la memoria dei tempi”, questo il titolo dell’elaborato di Giulia Greci.

Pontevico l’emergenza Covid raccontata in versi

Dei versi nascono da un momento in cui il pensiero prende il sopravvento sulla paura, sulla preoccupazione, sul guardare le quattro mura in cui la quarantena ci ha costretti.

I versi sono quelli della poesia “E’ morta la memoria dei tempi” composta dalla giovanissima pontevichese Giulia Greci.

Laureata all’Università Cattolica di Brescia in Lettere e Filosofia, la 22enne, ha saputo guardare oltre il panorama offerto dalla Ponticella, zona in cui vive, e osservare l’orizzonte in modo più intimo e profondo. Così si è accorta, la penna pontevichese già autrice di romanzi, che in questa pandemia si stavano perdendo le colonne portanti di questa società.

La testimonianza

“All’inizio si parlava delle morti degli anziani come a una sorta di giustificazione, un qualcosa di legato solo a loro, per poi invece scoprire che non era così – ha raccontato Giulia – Mentre quel pensiero riempiva le nostre teste noi stavamo perdendo ciò che era la nostra memoria dei tempi, le esperienze, la presenza, le abitudini di queste persone”.

Un bisogno di esprimere ciò che era per lei questo periodo di Covid-19, che da ragazza con grandi speranze e prospettive per il futuro si è trovata suo malgrado come tanti coetanei con i sogni messi per un attimo da parte, almeno fino a che l’emergenza non si spegne.

“Ho scelto la poesia perché la ritengo la forma di espressione più personale, mi sentivo di doverlo scrivere così, su ispirazione del momento, l’istante in cui arriva”. Dei nomi di fantasia, Giuseppe e Maria, personificano degli esempi emblematici, la finalità era di avvicinare il lettore al concetto. Riga dopo riga nulla è stato lasciato al caso, ogni evento di questa emergenza è stato toccato, dalla vita alla morte, da chi ne è stato vittima a chi in questo rumore ha cercato un momento di gloria.

Mentre riponeva il sogno nel cassetto (la biennale) Giulia Greci ha inciampato in questa pandemia che la sta portando a ulteriori riflessioni sul futuro, attraversando diverse fasi e indirizzandola a una riorganizzazione della sua vita con nuovi progetti da realizzare.

L’opera

Ecco l’elaborato inedito della giovane pontevichese.