Non c’è tempo per riposare e le giubbe gialle di Pontevico lo sanno bene

Pontevico le Giubbe gialle impegnate per la Bassa

Questo periodo di emergenza Covid-19 sta portando allo stremo molte persone, in particolar modo i volontari di Protezione Civile in prima linea, che a fianco di Amministrazioni comunali, affrontano ogni giorno le innumerevoli e diverse richieste dal territorio. A Pontevico i volontari di Protezione Civile (gruppo locale) stanno consegnando pasti e pacchi di beni di prima necessità, consegna mascherine, ma non sono attivi solo qui. A raccontare la quotidianità del suo gruppo è il presidente Protezione Civile Pontevico Claudio Pellegri.

“Siamo sempre sul campo, dai 15 volontari sino a picchi di 23 persone attive al giorno – ha raccontato Pellegri – Oltre a Pontevico seguiamo anche altri Comuni in convenzione con noi e del nostro territorio bassaiolo (Alfianello, Robecco d’Oglio, Verolavecchia, Manerbio, Bassano Bresciano). In base ai Comuni di intervento facciamo controlli, consegne e ritiri farmaci (anche per persone in quarantena) consegnamo indumenti, spesa, mascherine”.

