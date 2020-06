Tragico schianto in autostrada: una vittima

E’ accaduto intorno alle 11

E’ accaduto in A21. Erano circa le 11 quando sul tratto autostradale Brescia-Torino tra i caselli di Pontevico e Cremona, in direzione Cremona, è andato in scena un incidente che ha coinvolto due auto e le quattro persone a bordo, di cui una ha perso la vita.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 11.09 e dalla centrale operativa dell’112 sono stati inviati sul posto in codice rosso l’elisoccorso della base Hems di Brescia, il mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, con a bordo il medico, da Cremona e due ambulanze di cui una dalla vicina sezione della Croce Bianca di Pontevico. Oltre a loro presenti anche i Vigili del Fuoco di Brescia e l’Ats di Cremona.