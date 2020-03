Il Covid-19 non ferma la voglia di ripresa. Non solo banchi degli alimentari ma tutti i venditori ambulanti torneranno in piazza Mazzini domani

Pontevico domani il mercato riprenderà regolare attività

La notizia ufficiale è stata data dall’Amministrazione comunale, attraverso i canali ufficiali, e attraverso la pagina ufficiale Facebook “Comunichiamo alla popolazione che domani, martedì 3 marzo, il mercato si svolgerà regolarmente sia per le attività relative ai generi alimentari, sia per quelle non alimentari”.

La scorsa settimana invece, sempre per volere del sindaco a fini cautelativi e preventivi per la salute dei cittadini, l’appuntamento settimanale aveva previsto la presenza dei soli banchi alimentari.

Restano invece attive le disposizioni riguardanti nello specifico il territorio bresciano-lombardo. In particolare alcune estrapolate dal Comune di Pontevico dal testo completo del Decreto Ministeriale, che interessano l’evolversi della situazione epidemiologica e la velocità di diffusione del Covid-19 e i casi di incremento dei casi sul territorio nazionale.

Misure attuative per il contenimento del Coronavirus

E’ stata proprio la presidenza del Consiglio dei Ministri ad attivare misure attuative per contenere il diffondersi del Coronavirus. Da lunedì 2 a domenica 8 marzo sono state sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi. Sono state sospese tutte le manifestazioni ed eventi organizzati in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Un passaggio è stato fatto proprio sull’aspetto religioso. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Fermi anche i servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, corsi di diversa natura e le procedure concorsuali pubbliche e private. Le attività di ristorazione, i bar e i pub potranno effettuare il loro servizio solo per i posti a sedere e rispettando la distanza tra clienti di almeno un metro. Limitato l’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere e agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Il testo per intero è reperibile sul canale ufficiale della Regione Lombardia.

A Pontevico, così come nel bresciano in generale, si resta in attesa di poter tornare alla normalità.

