Pontevico: 55enne trovato al volante senza patente e con arnesi da scasso, arrestato.

La scoperta

I carabinieri di Verolanuova hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo a bordo dell’auto, un 55enne di origini nomadi, trovato al volante senza patente. Dovrà scontare 10 mesi e 15 giorni di reclusione.

Veicolo perquisito

La scoperta nel corso di un controllo effettuato nella mattinata di ieri (giovedì 30 aprile 2026): ad essere fermato lungo la Sp45bis a Pontevico un 55enne residente a Carrara, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato alla guida di un’auto di piccola cilindrata nonostante non avesse la patente. A bordo, quale passeggero, un giovane di 18 anni, incensurato. Il comportamento del conducente, apparso particolarmente nervoso e sospetto, ha spinto i militari a procedere con una perquisizione personale e del veicolo, una Ford Fiesta.

All’interno del messo sono stati trovati arnesi per lo scasso: trapano, pinze, cesoie, chiavi inglesi, cacciaviti, martello, leverino, punteruolo, torcia elettrica, tre radioline portatili tipo “wolkie talkie” e numerose paia di guanti di lattice. Tutti strumenti sequestrati.

A Pontevico

Per entrambe le persone scoperte, il 55enne e il 18enne, è scattata la denunciain stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi ed affidato ad un autosoccorso autorizzato ai recuperi. Il 5enne è stato inoltre arrestato e condotto in carcere a Brescia dove dovrà scontare la pena residua di 10 mesi e 15 giorni di reclusione: si tratta di un cumulo di pene concorrenti, emesso il 9 agosto 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza, per delitti contro il patrimonio commessi nelle province di Monza, Lodi e Pavia tra gli anni 2013 e 2021.