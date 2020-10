Ponte San Marco, ladri in via del Colle. Ladri in azione ieri, mercoledì 21 ottobre 2020, in serata a Ponte San Marco, frazione di Calcinato.

Vittime dello spiacevole episodio sono stati una coppia di giovani che rincasando attorno alle 20.30 ha trovato la propria casa a soqquadro, con segni evidenti di un’irruzione avvenuta nelle ore precedenti che non han lasciato dubbi sulla presenza di malintenzionati.

Indagini in corso

Non sono rese note al momento informazioni sulla dinamica del furto o su quanto rubato da parte dei ladri: sull’episodio stanno indagando le autorità.

L’episodio è avvenuto in via del Colle e si aggiunge alla serie di incursioni che sta flagellando anche l’area di Lonato, con furti e tentativi che negli scorsi giorni si sono ripetuti nella frazioni di Maguzzano e Campagna. In una situazione generale che già di per sé è molto delicata, aumenta la sensazione di insicurezza generale.