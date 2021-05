I Vigili del fuoco volontari di Chiari sono sempre attivi, questa mattina per salvare uno degli amatissimi cigni della città.

Pompieri in azione per salvare un cigno

L’animale che si trovava nelle acque della seriola in via Rota, non riusciva più a risalire. Così, è scattata la chiamata d’emergenza. I pompieri di Chiari, guidati dal capodistaccamento Oscar Salvi, si sono precipitati in loco e, una volta entrati nell’acqua, hanno salvato l’animale. Il cigno è stato poi riconsegnato al suo “guardiano”, il conosciutissimo clarense Giacinto Mantegari.