Pompieri in azione a Chiari per un albero pericolante

Un intervento di circa un paio d’ore, ma di massima importanza per questioni di sicurezza. I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti in viale Teosa.

Pompieri in azione a Chiari

Sono usciti intorno alle 7 e sono rientrati solo verso le 11. I pompieri volontari di Chiari sono intervenuti in viale Teosa per il taglio di una grossa pianta pericolante. E’ intervenuta anche l’autogru di Brescia. E’ stato un intervento molto importante per la sicurezza.

La strada è rimasta interdetta nel tempo necessario per l’operazione.