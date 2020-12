Pompieri e artiglieri festeggiano Santa Barbara a Chiari GALLERY

Una cerimonia ristretta, ma comunque sentita. I Vigili del fuoco di Chiari e gli artiglieri hanno celebrato Santa Barbara.

Pompieri e artiglieri festeggiano Santa Barbara a Chiari

Poco importa dalle pioggia battente, non si arrendono davanti a nulla. Questa mattina, i pompieri e gli artiglieri si sono ritrovati per celebrare Santa Barbara. La cerimonia si è svolta in Duomo alla presenza delle associazioni e degli esponenti dell’Amministrazione comunale. Era presente il sindaco Massimo Vizzardi, vicino al capo distaccamento Oscar Salvi, il vicesindaco Maurizio Libretti e l’assessore Emanuele Arrighetti. I pompieri, durante la Messa, sono rimasti in piedi vicino ai banchi.

Al termine della funzione è stata letta la preghiera dell’artigliere e recitata quella del Vigile del fuoco. Successivamente sono state posizionate le corone davanti al Monumento ai Caduti in piazza Martiri della Libertà e in viale Mellini.