Pompieri di nuovo a Rovato nella palazzina di via XXV Aprile

La presenza dei Vigili del fuoco sul luogo del maxi incendio di lunedì scorso ha innescato subito il panico a Rovato. Questa volta, però, il problema non sono le fiamme, bensì l’acqua. I pompieri sono infatti intervenuti nella palazzina di via XXV Aprile per far fronte a una perdita dalle condutture.

La chiamata al 112 è scattata nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre. Ad allertare i Vigili del fuoco un residente in zona, che si è reso conto di una perdita d’acqua dalle condutture. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i tecnici di Acque Bresciane. Si è reso necessario mobilitare subito un escavatore per risolvere il problema alla radice, effettuando un intervento d’urgenza. A monitorare la situazione anche l’assessore Pieritalo Bosio.