Pompiano piange Luciano Ranzenigo, vittima del Coronavirus

Pompiano piange Luciano Ranzenigo, 81 anni, storico volontario.

Pompiano piange Luciano Ranzenigo

L’annuncio è di ieri sera, quando il paese, oltre al numero dei contagi, ha dovuto apprendere della scomparsa di Luciano Ranzenigo. Un pilastro della comunità: era da tanti anni, un punto di riferimento per diverse attività ludiche e di volontariato in paese come il gruppo podistico, la Caritas, il gruppo degli “scalatori” del giovedì.

“Si era fatto anche promotore di tante altre iniziative negli anni passati insieme a don Carlo Gipponi, tra cui ricordo la realizzazione di una splendida esposizione della sua collezione di “santini” – ha raccontato il sindaco Giancarlo Comincini – La sua morte lascia un grande vuoto non solo per la moglie e la figlia, per i fratelli, le sorelle e i nipoti, cui va la mia vicinanza, ma per l’intera comunità di Pompiano, che in un momento così difficile non può che stringersi ai familiari nel loro dolore. A nome dell’Amministrazione e di tutti i cittadini, porgo le mie più sentite condoglianze”.

