Pompiano in lutto, si è spento Paolo Zanardi lo storico fornaio

Pompiano in lutto ancora una volta: si è spento lo storico fornaio Paolo Zanardi, 84 anni.

Pompiano in lutto per lo storico fornaio

Non è morto a causa del coronavirus ma per emorragia cerebrale, che è scoppiata all’improvviso ieri sera. E’ così che si è spento Paolo Zanardi, storico fornaio di Pompiano, che ha sfamato il paese con le sue prelibatezze dal ’62, quando ha aperto il negozio. Un uomo che conosceva bene l’arte dell’impastare un buon pane artigianale e che ha trasmesso ai suoi figli, che portano avanti l’attività.

“Ha iniziato a impastare il pane a 9 anni e non ha più smesso – ha raccontato la figlia Silvia – Era un uomo determinato e dedito al lavoro, che ci ha insegnato davvero il mestiere. Non ha mai smesso se non fino a qualche anno fa. Non ha mai avuto problemi di salute se non fino a ieri, quando un’emorragia celebrale ce l’ha portato via”. Un altro pezzo di Pompiano che dolorosamente se ne va.

