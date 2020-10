Polo logistico, i dipendenti manifestani in piazza

Polo logistico, i dipendenti della cooperativa Prometeo sono scesi in piazza per manifestare a fianco dello Slai Cobas.

Polo logistico, i dipendenti in piazza

Sono circa 120 dipendenti della cooperativa Prometeo, impiegati al polo logistico di Chiari che dopo il passaggio da Auchan a Conad rischia di chiudere. Per questo oggi pomeriggio, dopo l’incontro delle scorse settimane al centro sociale 28 maggio di Rovato, sono scesi in piazza con striscioni, a fianco dei sindacati e dello Slai Cobas, per manifestare e portare all’attenzione della cittadinanza una situazione disperata che ha li ha investiti a seguito della cessione del contratto con il committente Margherita distribuzioni. Per far sentire la voce di tantissime persone, madri e padri di famiglia, che non vogliono essere lasciati soli.