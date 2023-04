Polo Esselunga di Chiari in sciopero contro il mancato innalzamento dei salari

Nel pomeriggio di oggi (venerdì 28 aprile 2023) i lavoratori del Polo Esselunga di Chiari hanno scioperato.

Polo Esselunga di Chiari: lavoratori in sciopero

La protesta il quale slogan è stato abbassare le armi, alzare i salari, come si può intuire, riguarda la contrarietà al mancato innalzamento dei salari espressa da parte dei lavoratori del Polo Esselunga situato nella zona industriale verso Castelcovati e Roccafranca. A partire dalle 14 hanno bloccato i camion in ingresso e in uscita.

Ottenuto un incontro in Prefettura

Non dovrebbe durare ancora molto la protesta avendo loro ottenuto un incontro in Prefettura per i primi di maggio. Presente sul posto la Polizia di Stato di Brescia e i carabinieri di Chiari.

Le immagini della protesta