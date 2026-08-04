Polizia Provinciale presente sul territorio anche nelle ore serali e notturne, primo intervento a Rovato.

A Rovato il primo intervento serale della Polizia Provinciale

Anche nelle ore serali e notturne la Polizia Provinciale torna a presidiare il territorio con servizi dedicati alla prevenzione dell’incidentalità e alla sicurezza della circolazione, consentendo a turisti e residenti di vivere il territorio con maggiore serenità. Il primo intervento in questo senso si è svolto venerdì 31 luglio 2026 in Franciacorta a Rovato.

“L’attività nasce dalla volontà di garantire una presenza visibile sul territorio nelle fasce orarie più delicate per la circolazione, con una funzione principalmente preventiva e di attenzione verso comportamenti di guida responsabili. La presenza delle pattuglie sulle strade rappresenta infatti un presidio di sicurezza per i cittadini – hanno fatto sapere – . I controlli si sono concentrati sui comportamenti che maggiormente possono incidere sulla sicurezza stradale, dalla guida in stato di ebbrezza alle distrazioni legate all’uso del telefono alla guida”.

I numeri

Ad essere controllati sono stati circa 40 automobilisti: fli agenti hanno accertato complessivamente otto violazioni al Codice della Strada e ritirato tre patenti, due per guida in stato di ebbrezza e una per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida.