E' successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, sulla variante che collega Chiari con Palazzolo. Gli agenti della Polizia Locale di Chiari hanno visto i due gatti a bordo strada e li hanno tratti in salvo.

Polizia Locale salva due micini da morte certa

Erano sul bordo della strada, troppo vicini alla carreggiata. Due micini neri, molto piccoli, sono stati salvati nel pomeriggio di oggi dagli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante Aniello Amatruda impegnati nel servizio quotidiano.

E' successo intorno alle 17 sulla strada che collega Chiari con Palazzolo. Gli agenti in servizio li hanno notati dopo che probabilmente, qualcuno li aveva abbandonati poco prima, e subito hanno capito che si trovavano in difficoltà e che il loro futuro, rimanendo in quella posizione, non sarebbe stato roseo. Così, hanno deciso di fermarsi per prestare soccorso immaginando che, se fossero rimasti lì, avrebbero sicuramente trovato la morte sotto una delle vetture in transito.

Il salvataggio

Gli agenti li hanno caricati in auto e portati con loro in caserma a Chiari. Nel frattempo è stata allertata l'associazione Felix Chiari che generalmente si occupa delle colonie feline e si sta cercando di capire come procedere. Resta il fatto che però, per fortuna, i micini sono salvi e in buone mani.