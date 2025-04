Polizia locale: più controlli e oltre 2mila e 600 le sanzioni elevate Monopattini "osservati speciali"

Sono ben 2649 le sanzioni emesse lo scorso anno nel Comune di Manerbio: quasi 9 per ogni giornata.

Sorvegliato speciale: il monopattino

Passaggi con il rosso ai semafori, guida con il telefonino, posteggi selvaggi, documentazioni scadute o inesistenti, eccesso di velocità e chi più ne ha più ne metta ma il "sorvegliato speciale" con l’entrate in vigore della nuova norma è lui: il monopattino. L’incubo di ogni pedone (ma anche automobilista) che lo vede sfrecciare a velocità folli in barba alle regole. Elevate da inizio anno già 11 multe per chi non utilizza caschetto, viaggia in contromano o sui marciapiedi ma anche per chi utilizza un mezzo sprovvisto di frecce. Di fatto chi si trova "alla guida" del monopattino si deve comportare come un ciclista (per i quali il caschetto resta facoltativo). Resta ancora in stand by, per ora, l’obbligatorietà dell’assicurazione. Ma lasciamo per un momento i monopattini da parte. A tutti gli effetti è stato un anno di super lavoro per la Polizia locale di Manerbio, guidata dal comandante Massimo Pini, che con il benestare dell’Amministrazione comunale ha intensificato controlli e attività di prevenzione a testimoniare l’attenzione costante verso il benessere della comunità.

I principali risultati delle attività svolte nel 2024

Nel corso dell’anno sono state emesse 2649 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, frutto di un’intensa attività di monitoraggio della circolazione. 40 le sanzioni amministrative in base alla legge 689/81, riguardanti diverse infrazioni non penali. Per quanto concerne l’ambito anagrafico e sociale, sono stati effettuati 450 nuovi accertamenti e 120 cancellazioni, con l’obiettivo di mantenere aggiornati i registri comunali. Notificate anche 171 notifiche dalla Procura della Repubblica e dalla Prefettura di natura penale e amministrativa, a conferma dell’impegno verso il rispetto delle normative. In campo sanitario, si sono registrati 33 interventi tra Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e Aso (Accertamenti Sanitari Obbligatori) così numerosi a causa della vicinanza con l’ospedale cittadino dove spesso accadono episodi di questo tipo. Relativamente alla sicurezza stradale, sono stati eseguiti 25 sequestri riconducibili a violazioni del Codice della Strada, si tratta di automobili e veicoli sprovvisti dell’assicurazione Rca e rimosse 45 autovetture in sosta irregolare, con rimozioni forzate in occasioni come la presenza di mezzi durante il giorno del mercato o di lavori in corso. Sono stati inoltre rilevati 92 incidenti, con un costante presidio del territorio da parte della Polizia locale. Le attività di controllo si sono estese anche alla sicurezza pubblica e privata, con 144 verifiche su persone segnalate e controllate sia su veicoli che per strada. Ma non solo, sono state verificate le condizioni di 54 appartamenti sul territorio. A queste attività si aggiungono 104 servizi appiedati e 52 controlli durante il mercato, ogni settimana nel giorno del mercoledì, finalizzati al rispetto delle norme di ordine pubblico e commercio.

Non è mancata l’attenzione al rispetto delle normative edilizie, con 15 controlli effettuati per prevenire abusi e irregolarità. Completano il quadro 39 posti di controllo dislocati in diversi punti del Comune, rafforzando la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, che con la convenzione in corso riguardano anche il territorio di Offlaga.

Le parole del primo cittadino che ha anche la delega alla Sicurezza