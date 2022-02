Polizia Locale e carabinieri in campo: maggiori controlli nel fine settimana

Sul territorio

Il sindaco Marco Ghitti ha annunciato un’intensificazione delle attività di controllo, di monitoraggio preventivo e repressivo nelle zone del centro storico, in particolare nelle ore serali e notturne dei fine settimana. Operazioni congiunte tra le forze della Polizia Locale e dei carabinieri mirate al contrasto di schiamazzi notturni e di piccoli atti di vandalismo, spesso segnalati. Fenomeni non preoccupanti, ma che necessitano di interventi mirati e capillari.

Su richiesta dei cittadini

In risposta alle richieste dei cittadini iseani che avevano segnalato assembramenti di ragazzini e atti di inciviltà nelle vie del centro, i carabinieri di Iseo, con l'ausilio del Corpo intercomunale di Polizia Locale del Sebino orientale, avevano messo in atto un servizio per verificare il rispetto della normativa anti Covid, sanzionando una decina di ragazzini (molti minorenni) assembrati senza mascherine che creavano disturbo in vicolo Borni.