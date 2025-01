Polizia Locale di Rovato: tutti i numeri dell'attività nel 2024.

I numeri della Polizia Locale di Rovato

Un anno di intensa attività quello della Polizia Locale di Rovato che ha visto un incremento dell'attività di controllo della circolazione stradale finalizzato alla prevenzione di incidenti stradali e della guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti ma anche per la prevenzione e repressione dei reati come spaccio, truffe e furti. A dare man forte agli agenti sono anche strumenti quali il centinaio di telecamere e di lettori di targhe installati sul territorio, direttamente collegati alla centrale operativa del comando alle pattuglie operative sul territorio così come alle banche dati nazionali.

I numeri

A parlare chiaro sono i numeri: i dati, infatti, dimostrano un miglioramento importante per un Comando di medie dimensioni. Entrando nel dettaglio, nel corso del 2024 sono stati:

- 175 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa (+22%)

- 305 veicoli rimossi perché abbandonati, in sosta su parcheggi disabili o in violazione di altre norme del codice della strada (+38%)

- 15 contestazioni per circolazione senza aver mai conseguito la patente di guida

- 47 veicoli radiati per intestazione fittizia in uso a pregiudicati (+ 100%)

- 14 le persone denunciate perché alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (+ 16%)

- 51 le contestazioni per guida in stato di ebrezza alcolica (+ 65%)

- 40 gli incidenti rilevati (- 14%)

- 33 le persone deferite alle autorità competenti perché consumatrici di sostanze stupefacenti (+ 83%)

- 8 persone arrestate e 4 misure cautelari emesse dall’A.G. a seguito di attività d’indagine svolta nel corso dell’anno

- 4 le persone rintracciate sul territorio gravate da ordini di custodia cautelare

Attività ordinaria

Nell’ambito dell’attività ordinaria sono stati contestati 230 verbali ammnistrativi per violazioni a regolamenti e 11 per attività di commercio senza le prescritte autorizzazioni. 1130 le comunicazioni di ospitalità di cittadini stranieri verificate, 900 le verifiche anagrafiche e 400 le ordinanze emesse per la gestione della viabilità ordinaria e straordinaria