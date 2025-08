Bilancio

Ben 226 i veicoli sequestrati e rimossi, di cui 147 per mancata polizza assicurativa

Il 2025 si sta già rivelando un anno di intensa e proficua attività per la Polizia Locale di Rovato, impegnata nel costante e capillare controllo del territorio. Il bilancio del primo semestre dimostra quanto l’attività di prevenzione sia indispensabile per garantire un migliore livello di sicurezza per i cittadini. Ben 226 i veicoli sequestrati e rimossi, di cui 147 per mancata polizza assicurativa; 184 le pratiche di Polizia giudiziaria, 152 le comunicazioni notizie di reato, sette gli arresti. Numeri da capogiro per il comando guidato da Silvia Contrini.

Polizia Locale di Rovato, numeri da record per il primo semestre del 2025

Rovato è interessata da importanti snodi veicolari, basti pensare che sono presenti un’uscita dell'autostrada A4 e due uscite della A35 Brebemi, due fondamentali arterie tra loro agevolmente collegate dalla Sp16. Ciò ha visto nel tempo il triplicarsi del flusso veicolare sul territorio fungendo ormai da snodo primario per il transito di veicoli e persone verso la Franciacorta, il Lago d’Iseo e la Valle Camonica, ma anche verso Milano e Brescia. Il costante e mirato controllo delle arterie stradali, grazie anche al sistema integrato di telecamere e lettori targhe, permette agli agenti della Polizia Locale di eseguire controlli sempre meglio finalizzati ed efficienti. Resta intenso anche il controllo della viabilità interna che vede Rovato appetibile non solo per i servizi che offre al territorio ma anche per la presenza della stazione ferroviaria, anch’essa importante punto di riferimento per turisti e pendolari.

I dati più significativi

L’attività di controllo di Polizia stradale ha portato al sequestro di 147 veicoli sprovvisti di assicurazione da inizio anno e a 72 contestazioni per veicoli intestati fittiziamente a prestanome. Un fenomeno su cui la Polizia Locale si sta concentrando, poiché è proprio a bordo di questi veicoli che frequentemente vengono messe in atto truffe, reati predatori e attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i controlli contro l’uso e l’abuso di alcool e stupefacenti con la denuncia di 19 persone e la segnalazione per uso di stupefacenti di 32. I costanti interventi volti a prevenire il degrado urbano hanno permesso di accertare 46 violazioni per abbandono di rifiuti; due i cittadini denunciati con conseguente sequestro del veicolo perché abbandonavano nelle campagne una considerevole quantità di rifiuti. Sono invece state sanzionate 22 persone per ubriachezza molesta. Complessivamente 7 gli arresti effettuati.

La Polizia Locale ha rilevato 24 sinistri stradali; ben 25 le persone sorprese a guidare senza patente; 9 i sequestri di documenti falsi, 14 i sequestri ammistrativi. In tutto sono stati emessi 153 verbali amministrativi per violazione del regolamento comunale e delle norme sul commercio, di cui 8 per vendita senza licenza. Ben 433 le comunicazioni di ospitalità, 1.680 gli interventi su richiesta.

La galleria fotografica

Alcune foto dei sequestri e degli interventi realizzati dalla Polizia Locale di Rovato.