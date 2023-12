Polizia locale di Rezzato: nel fine settimana otto patenti ritirate, rimane la cattiva abitudine dei sorpassi azzardati.

Continuano i controlli nel fine settimana

Non si ferma la capillare attività di controllo ad opera della Polizia Locale di Rezzato volta al contrasto all'abuso di alcol ed al consumo di droghe per coloro che si mettono al volante. Un impegno importante che riguarda tutto il territorio della città di Rezzato e finalizzato a garantire sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.

Nel dettaglio

Numerosi i conducenti sottoposti all’accertamento del tasso alcolemico e all’uso di sostanze stupefacenti; test da cui sono emerse positività che hanno portato al ritiro di 8 patenti di guida. Ad altri 4 conducenti è stata ritirata la patente di guida in quanto sorpresi ad effettuare sorpassi azzardati in corrispondenza di curve e intersezioni, non solo in centro abitato ma anche sulla strada statale 45bis, quest’ultima in particolare teatro di numerosi incidenti mortali.

