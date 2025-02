Polizia Locale di Rezzato: nel 2024 oltre cento patenti ritirate. Questo quanto è emerso dal report annuale redatto.

"Il Comando di Polizia Locale, nell’anno appena trascorso, ha raggiunto eccellenti “numeri”, in alcune occasioni aumentando notevolmente l’attività svolta rispetto alle precedenti annualità.

Tutte le attività sono state avanzate con continuità e costanza, sia in ottica preventiva che reprimendo condotte scorrette le quali, in alcuni casi, hanno portato al deferimento in stato di libertà o all’arresto di soggetti - hanno fatto sapere dal Comando nella persona del commissario Capo Giacomo Fola - Sempre per quanto attiene l’attività di Polizia Giudiziaria il Comando Polizia Locale - Rezzato ha effettuato diverse indagini collaborando fattivamente con l’Autorità Giudiziaria per i necessari adempimenti antecedenti e susseguenti l’eventuale procedimento penale. In questa direzione i numerosi interventi espletati dalle pattuglie sul territorio, nella stragrande maggioranza dei casi richiesti dai cittadini, evidenziano lo sforzo quotidiano messo in campo dagli appartenenti al Corpo".

"Il servizio di controllo del territorio, soprattutto in orari serali e notturni, oltre che in giorni festivi e festivi infrasettimanali, ha permesso di garantire maggiore sicurezza alla Città, anche pattugliando parchi e giardini pubblici, ovvero luoghi di maggiore aggregazione, istituendo equipaggi in forma appiedata. Nell’ambito dei servizi di Polizia Stradale risultano numerose le infrazioni al Codice della Strada accertate, così come risultano molteplici i sinistri della viabilità stradale rilevati sia in strade urbane che statali o provinciali, senza tralasciare la prolungata ed ottima collaborazione istituzionale con le Forze di Polizia ad ordinamento statale".

"Il personale appartenente al Comando continua a rafforzare la propria professionalità, soprattutto grazie alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e all’acquisto di strumenti tecnologici necessari ad ausiliare gli operatori durante l’attività di lavoro. In questi mesi, inoltre, il Comando gestisce la propria attività mediante l’utilizzo di un nuovo sistema informatico gestionale, in grado di registrare le numerose segnalazioni che quotidianamente pervengono dalla cittadinanza così da poterle inviare celermente agli Uffici di competenza dell’Ente. I principali obiettivi di questo nuovo sistema sono rivolti ad una informatizzazione delle procedure e ad una riorganizzazione del personale, ciò al fine di raggiungere livelli elevati di professionalità e di collaborazione in tutti i settori di servizio nei quali la Polizia Locale è costantemente impegnata".

"La Polizia Locale è il primo interlocutore a cui i cittadini si rivolgono rappresentando oltre al proprio servizio, tutto l’Ente: ne sono la prova le continue ed incessanti segnalazioni che la cittadinanza avanza alla “sua” Polizia Locale. Gli Agenti sono parte integrante del tessuto sociale, insieme ai cittadini, e questi ultimi vedono nella divisa un punto di riferimento, un porto sicuro, un’istituzione affidabile pronta ad ascoltarli e aiutarli. Non c’è giorno in cui gli Agenti non si impegnino, anche oltre il dovere, con profonde serietà e dedizione. Ma il nostro lavoro non va letto solo in termini di controlli, sanzioni, denunce o arresti, strumentazioni da impiegare o strade da pattugliare. Il nostro lavoro è composto dalle persone, dai cittadini, da anziani e bambini che vivono i giardini pubblici, dai giovani che riempiono i parchi che presidiamo, dai clienti che acquistano merce al mercato, da chi vuol trascorrere una serata spensierata ad una festa".

"Il cittadino continua ad essere al centro del nostro servizio. Ogni giorno rispondiamo a decine di telefonate, senza contare le numerose e-mail, cercando di fornire indicazioni chiare e risposte esaustive. Un Comando, il nostro, che non garantisce ai cittadini solo una presenza capillare e di controllo del territorio, ma soprattutto una grande capacità di ascolto e di intervento sui problemi appartenenti a vari strati sociali".

"Nel corso del 2024, a seguito di una riorganizzazione dell’attività del Comando, che non ha mutato gli obiettivi di intervento ma arricchito le competenze, abbiamo cercato di espletare il nostro servizio per consolidare maggiormente quel rapporto tra “divisa” e cittadino che, in una società come la nostra, è essenziale.

È difficile circoscrivere in pochi numeri il quotidiano impegno dei colleghi che compongono il Comando che ho qui l’onore di rappresentare, ma posso assicurare che dietro ogni attività operativa o amministrativa che sia, è presente una “voglia di fare” encomiabile, che non è impossibile da ricercare ma è rara. Un ringraziamento agli Amministratori per la loro fondamentale e quotidiana presenza, per il supporto e la vicinanza che rivolgono, la quale ci sprona a continuare nella giusta direzione al servizio della cittadinanza. Un ringraziamento sentito anche ai cittadini, che serviamo con orgoglio e smisurata umanità, perché grazie alle loro segnalazioni hanno permesso al Comando di fornire un servizio migliore alla comunità".