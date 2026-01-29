Polizia Locale di Rezzato: in un anno ritirate 1.216 patenti.

Il bilancio della Polizia Locale di Rezzato

Un anno sicuramente intenso il 2025 per la Polizia Locale di Rezzato che vede alla guida il comandante Giacomo Fola. A parlare sono i numeri. Sicuramente tra i tanti dati quello che balza all’occhio è il numero di patenti ritirate, pari a 1.216 per vari motivi. A queste si aggiungono le 447 carte di circolazione ritirate, i 377 veicoli fermati/sequestrati/rimossi e i 158 incidenti stradali rilevati. Sono stati poi 9.951 i verbali redatti per accertata violazione amministrativa (il 70% dei verbali redatti riguarda l’accertamento di violazioni quali la circolazione di veicoli privi dell’assicurazione o revisione, guida senza patente, guida con patente revocata, circolazione con veicolo fermato o sequestrato, guida in stato di ebrezza), 138 i contrassegni rilasciati per sosta disabili, 265 le ordinanze di modifica della viabilità e 184 i pareri e nulla osta rilasciati.

Sicurezza e presenza sul territorio

Di peso anche il cumulo di ore collezionato: ammontano a 3.756 le ore di apertura del comando alla cittadinanza; sono 25.638,50 le ore di attività ordinaria e straordinaria svolta da parte degli agenti e 4.536 ore di attività di reperibilità.

Sono stati inoltre 211 i soggetti denunciati in stato di libertà, 234 le comunicazioni urgenti inoltrate alla Procura della Repubblica, 122 le notifiche di Polizia Giudiziaria.

In tema di sicurezza poi sono stati registrati 1.104 interventi delle pattuglie sul territorio e 710 le segnalazioni ricevute. Ben 1.611 i controlli nelle abitazioni per verifiche dimora.