L'obiettivo? La prevenzione dei reati e la verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale

Polizia Locale di Mazzano: controlli straordinari, 54 le persone identificate.

A Mazzano controlli straordinari

Controlli straordinari sul territorio sono stati effettuati nei giorni scorsi da parte dei carabinieri della stazione di Mazzano con il supporto della Polizia Locale intercomunale con un obiettivi ben precisi: la prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

I numeri

Ad essere controllati nel corso dell’attività in questione ben 35 veicoli, 54 le persone identificate (tra queste 9 cittadini stranieri e 5 soggetti gravati da precedenti di polizia). Sono stati poi sottoposti a verifica 7 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Sono state infine contestate violazioni al Codice della strada.