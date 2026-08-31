Polizia Locale: controllo del territorio, 5 le persone denunciate.

Scattano 5 denunce

É scattata la denuncia nei confronti di 5 persone: due sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso della propria carta d’identità elettronica privata del microchip. I documenti sono stati sequestrati. Il microchip contiene i dati anagrafici e biometrici dell’intestatario e la sua rimozione e cessione a terzi può favorire l’utilizzo fraudolento del documento, dalla commissione di truffe alla creazione di documenti falsi, fino all’apertura di conti correnti o alla sottoscrizione di contratti fraudolenti, eludendo i sistemi di controllo biometrico. Due soggetti sono stati denunciati a seguito di controlli alla circolazione stradale, poiché sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica.

Un’ulteriore denuncia ha riguardato una persona che si faceva ospitare presso l’abitazione di un amico, nonostante fosse destinataria di un divieto di fare ritorno nel territorio di Rezzato emesso da Questore di Brescia.

Un soggetto è stato inoltre segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, detenuta per uso personale.

Le sanzioni della Polizia Locale

Non sono mancati i controlli in materia ambientale: due persone sono state sanzionate per abbandono di rifiuti. Quattro veicoli sottoposti a sequestro in quanto circolavano senza copertura assicurativa. Infine, tre soggetti sono stati sanzionati per non aver effettuato la comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza relativa all’ospitalità, presso la propria abitazione, di cittadini stranieri.