Lutto a Capriolo per la scomparsa di Severino Rossi, aveva 71 anni.

Politico d’altri tempi e artista: la comunità piange l’amico “Sever”

La comunità di Capriolo piange uno dei volti più noti in paese. Un uomo che era conosciuto da tanti per il suo lavoro di casellante dell’autostrada (prima a Grumello poi a Palazzolo), ma soprattutto per l’impegno profuso in ambito sociale. Per anni è stato consigliere comunale di opposizione e per ben due volte candidato sindaco alla guida di liste civiche di sinistra. Un uomo dai valori profondi, ma sempre indipendente. Rossi era anche un pittore e il suo nome d’arte era “Sever”, così firmava le sue opere.

Il funerale

Rossi lascia la sua famiglia: la moglie Orsola, i figli Annalisa e Mauro, i nipoti Sofia, Francesco e Federico e tutti i parenti che gli volevano bene. Il funerale verrà celebrato giovedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Capriolo.