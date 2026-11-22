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Polaveno: due giovani perdono l’orientamento tra i boschi di Santa Maria del Giogo.

Attimi di apprensione a Polaveno

Ad intervenire in loro soccorso i Vigili del Fuoco nella serata di ieri (sabato 21 novembre 2026): i due giovani sono apparsi impauriti ed infreddoliti, i soccorritori li hanno trovati in una zona buia e impervia. Proprio la scarsa visibilità ha reso difficili le operazioni per individuarli e avvicinarli.

I Vigili del Fuoco sono giunti tempestivamente sul posto, hanno quindi dato il via alle ricerche restando in contatto con la Sala Operativa che ha coordinato e supportato le attività di soccorso. Di grande importanza è risultato il primo contatto vocale: attraverso ripetuti richiami i soccorritori sono infatti riusciti a percepire le risposte dei due giovani, hanno poi individuato la posizione per poi raggiungerli. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a rassicurare i ragazzi e a proteggerli dal freddo, per ripararli dalle basse temperature.

Il ricongiungimento con i genitori

I due giovani sono stati poi accompagnati lungo il percorso fino ad una zona sicura con il supporto di un operatore del Soccorso Alpino, nel frattempo giunto sul posto. Raggiunto il parcheggio, i ragazzi hanno potuto finalmente ricongiungersi con i propri genitori chiamati sul posto.